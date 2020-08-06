Кемерово, , 05:20 — REGNUM В 12 моногородах Кузбасса разработали интерактивные маршруты по памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной — «Маршруты Победы». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Интерактивные маршруты появились в Анжеро-Судженске, Белово, Калтане, Юрге, Киселевске, Мариинске, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Новокузнецке, Полысаево, Прокопьевске и Краснобродском.

«Кузбасс разработал самое большое количество маршрутов среди участвовавших в проекте регионов России, — отметили в облправительстве. — Всего «Маршруты Победы» разработали свыше 80 российских моногородов».

Маршруты нанесены на онлайн-карты в рамках проекта Фонда развития моногородов «Прошагай город».

Например, в Киселёвске появились сразу три тематических маршрута: путь в 21 км от улицы имени Беляева до мемориальной доски, установленной в честь Ивана Васильевича Панфилова; маршрут около 50 км от мемориала труженикам ОАО «Знамя» и участникам Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. до памятника «Воинам — участникам сражений во время Великой Отечественной войны» в селе Верх-Чумыш; путь в 29 км от мемориальной доски, посвящённой директорам школ Киселёвска, призванным на фронт в годы Великой Отечественной войны, до завода «Гормаш».