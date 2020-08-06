Шанхай, Китай, , 05:18 — REGNUM В Шанхае за прошедшие сутки выявлено пять новых «импортных» случаев COVID-19 и ни одного нового локального случая, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Все пять заболевших пассажиров являются гражданами Китая, прилетевшими на одном самолете из Объединенных Арабских Эмиратов 3 августа через Международный аэропорт «Пудун» в Шанхае.

Все они были помещены под медицинский карантин, после чего у них начали проявляться симптомы опасной инфекции, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения. Всего 145 тесных контактов заболевших в настоящее время помещено под карантин.

В Шанхае было выявлено «импортных» 415 случаев COVID-19, которые прибыли в город из других стран в период с 5 марта по 5 августа. Также в городе зафиксировано 342 локальных случая заражения.