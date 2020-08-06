Пекин, , 05:14 — REGNUM В Пекине за сутки не выявлено ни одного подтвержденного, бессимптомного или случая подозрения на COVID-19, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Пекина, в период с 11 июня по 5 августа в городе было выявлено 335 случаев опасной инфекции, которые так или иначе все были завязаны на оптовый рынок фермерской продукции «Синьфади».

Из них 334 человек были выписаны из больниц по выздоровлению, еще один остался госпитализированными. Также еще один бессимптомный случай находится под медицинским наблюдением.

В Пекине также зафиксировано три подтвержденных случая COVID-19, связанных с кластером заболевания в городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая, который был выявлен в конце июля.