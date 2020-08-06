Якутск, 6 августа 2020, 05:35 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки из 2 612 проведённых тестов подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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В Якутске выявлено 45 случаев заражения, остальные в Алданском, Булунском, Верхоянском, Намском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском и Нюрбинском районах.
На 6 августа в республике зарегистрировано 6116 носителей коронавируса, скончались 59 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с коронавирусными пациентами работают 8 тыс. медиков.