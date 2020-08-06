Москва, , 05:15 — REGNUM В четверг, 6 августа, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +26… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 7 августа в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +13… +15 °С.

Ветер северо-западный, северный 3−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +24… +29 °С днём и +10… +15 °С ночью.

В пятницу, 7 августа, днём в столице ожидается +24… +26 °С. По области +22… +27 °С. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С. Без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о том, что в ближайшие дни в столице России ожидается хорошая летняя погода.

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