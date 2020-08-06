Благовещенск, , 05:05 — REGNUM Житель Амурской области, у которого был выявлен коронавирус, был приговорён судом к восьмимесячному условному сроку лишения свободы за побег из инфекционного отделения больницы и угрозу заражения других людей. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Как было установлено, осужденный 39-летний житель города Шимановска после диагностирования у него в конце мая инфекционного заболевания «новая коронавирусная инфекция COVID-2019» был госпитализирован в ГУАЗ Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница». В ходе лечения он «дважды самовольно оставил инфекционное отделение больницы, чем создал угрозу заражения данным инфекционным заболеванием других граждан».

В отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей».

После рассмотрения всех обстоятельств, суд «назначил виновному восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год». В сообщении прокуратуры отмечается, что приговор в законную силу ещё не вступил.