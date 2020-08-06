Никосия, , 04:54 — REGNUM Хранившиеся на Кипре с 2015 года запасы нитрата аммония общим весом 8,3 тоннs уничтожены на специальном полигоне в округе Никосия, сообщил официальный представитель кипрской полиции Христос Андреу в эфире государственного телевидения.

Он рассказал, что аммиачная селитра была обнаружена в ходе антитеррористической спецоперации в подвале одного из домов города Ларнаки. По версии правоохранительных органов Кипра, ее якобы хотели использовать для подрыва израильского посольства в Никосии.

По данному делу был арестован и осужден на шестилетний срок ливанский гражданин с канадским подданством Хусейн Басам Абдалла. Позже его депортировали на родину, не дожидаясь конца срока приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа премьер-министр Ливана Хассан Диаб заявил, что причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры. Позже МВД страны призвало дождаться результатов расследования инцидента для установления точной причины взрыва.

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