Наньчан, Китай, , 04:41 — REGNUM В обще сложности 40 выведенных в неволе водяных оленей, которые являются редким видом животных второго класса национальной защиты в Китае, были выпущены на волю в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Сотрудники лесного хозяйства региона взвесили животных и прикрепили к ним спутниковые трекеры 10 оленям перед тем. Как выпустить их на волю в этом месяце близ озера Поянху — крупнейшего пресноводного озера Китая, сообщили в провинциальном бюро лесничества.

Водяные олени умеют плавать и являются редкими видами животных, обитающими в водах озера Поянху. Эксперты считают, что эти меры помогут увеличить их численность в районе.

В последние годы экология озера Поянху значительно улучшилась в связи с наращиванием усилий по борьбе за экологию озера, отмечают эксперты. Власти продолжают работать как над улучшением экологии, так и над защитой редких видов животных там обитающих.