Париж, , 05:05 — REGNUM В память о погибших при взрыве в Бейруте в Париже ровно в полночь на 6 августа погасили освещение Эйфелевой башни. Об этом мэр французской столицы Анн Идальго сообщает на своей странице в Twitter.

«В среду вечером с полуночи мы выключим Эйфелеву башню, отдать дань памяти всем погибшим», — написала она.

По словам мэра, Париж выделит Ливану экстренную помощь в размере €100 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Бейрут (Ливан) в четверг, 6 августа, чтобы «встретиться со всеми политическими деятелями» на месте.

Напомним, 4 августа 2020 года в порту столицы Ливана произошел взрыв, который разрушил порт, унес жизни сотни человек, а также нанес серьезный ущерб городу.

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