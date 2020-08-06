Мехико, , 04:34 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 829 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

По данным ведомства, общее число жертв осложнений COVID-19 в Мексике достигло 49 698 человек. Также за 5 августа на мексиканской территории выявили 6139 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Мексике подтвердили 456 100 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что Мексика занимает третье место в мире по количеству летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Ее опережают по этому показателю Бразилия и Соединенные Штаты.