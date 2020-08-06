Шэньян, Китай, , 04:32 — REGNUM В провинции Ляонин на северо-востоке Китая было выявлено три новых локальных случая COVID-19, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, все новых случая пришлись на прибрежных города Далянь, сообщили в комиссии. На конец дня 5 августа в провинции было выявлено в общей сложности 258 случаев заболевания опасной инфекцией. Из них 34 оказались «импортными».

Двое человек погибли, еще 161 человек был выписан из больниц региона за все время эпидемии. Еще 24 бессимптомных случая заражения новым коронавирусом находится под наблюдением медиков.

Напомним, что за прошедшие сутки в Китае было выявлено 37 новых случаев COVID-19, из которых 30 оказались локальными и семь — «импортными». Из больниц было выписано 10 человек.