Пекин, , 04:28 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сути было выписано десять пациентов с COVID-19, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

В общей сложности 837 пациентов по-прежнему остаются в больницах на лечении, включая 34 в тяжелом состоянии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Всего 79 057 человек переболели опасной инфекцией за все время эпидемии в Китае и были выписаны из больниц страны. Общее число заболевших в стране достигло 84 528 человек, из которых 4634 человека скончались.

Напомним, что за прошедшие сутки в Китае было выявлено 37 новых случаев COVID-19, из которых 30 — локальные и семь — «импортные».