Хабаровск, , 04:28 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв распорядился закупить к учебному году обеззараживающие устройства для детских садов и школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На приобретение устройств из резервного фонда краевого бюджета будет выделено 103 млн 395 тыс. рублей.

«Мне стали поступать жалобы на поборы в школах на покупку обеззараживающих устройств. Я считаю это неприемлемым. Мы закупим 6893 очистителя воздуха. 916 аппаратов поступят в детские сады, остальные 5977 — в школы региона», — сказал Михаил Дегтярёв

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ежедневно выявляют до 100 случаев заражения коронавирусом.