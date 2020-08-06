Пекин, , 04:24 — REGNUM В Китае за сутки выявлено семь новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

К «импортным» пациентам причисляются те, что прибыли в Китай из-за рубежа и заболели еще там, вне зависимости от национальности. Из семи таких пациентов, пять было выявлено в Шанхае и по одному в провинциях Шаньдун и Шэньси, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Общее число таких пациентов достигло 2110 в Китае за все время эпидемии. Из их 2008 человек были выписаны из больниц по выздоровлению, еще 102 человека продолжают получать медицинскую помощь, в тяжелом состоянии находится один человек. Смертей среди таких пациентов в Китае не зарегистрировано.

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