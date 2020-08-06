Пекин, , 04:21 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 37 новых подтвержденных случаев COVID-19, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа вновь заболевших, 30 пациентов оказались локальными, еще 7 — «импортными», то есть прибывшими ив Китай из-за рубежа.

Из общего числа локальных случаев, 27 были выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны, еще три — в провинции Ляонин на северо-востоке, сообщили в комиссии. Смертей от опасной инфекции в стране за прошедшие сутки зафиксировано не было.

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