Буэнос-Айрес, , 04:07 — REGNUM Значения в 220 682 достигло общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Аргентине после подтверждения еще 7147 положительных результатов анализов, 5 августа сообщает министерство здравоохранения страны в своем Twitter.

При этом 96 948 пациентам удалось излечиться. За сутки в стране погибли 127 человек с COVID-19. Всего в Аргентине было зарегистрировано 4106 летальных исходов от осложнений при данном заболевании.

Кроме того, с начала пандемии в республике было проведено 777 278 исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа, по данным ВОЗ, в мире было выявлено 18 354 342 фактов инфицирования коронавирусом.

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