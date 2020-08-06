Тегеран, , 09:37 — REGNUM 5 августа наземные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на юго-востоке Ирана заявили, что взрыв звуковой бомбы в Захедане (провинция Систин и Белуджистан) ранил четырех полицейских. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Взрыв произошел рядом с полицейской машиной в районе Зибашар (Захедан) и причинил ущерб одному автомобилю», — говорится в заявлении сухопутных войск КСИР.

В беседе с IRNA руководитель Центра неотложной медицинской помощи захеданского Университета медицинских наук Фариборз Рашеди сообщил, что четверо пострадавших полицейских получили небольшие травмы и были выписаны из больницы после оказания неотложной медицинской помощи.

Он отметил, что двое полицейских получили амбулаторную медицинскую помощь и были немедленно выписаны, а еще двое были отпущены из больницы после обследования.