Москва, , 03:27 — REGNUM Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков поздравил военных железнодорожников с профессиональным праздником — 169-й годовщиной со дня образования Железнодорожных войск России. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В поздравительной телеграмме отмечается, что вся славная история Железнодорожных войск была «неразрывно связана с судьбой армии и флота», а в противостоянии с любым вооружённым противником страны «мужество и героизм военных железнодорожников всегда способствовали сокрушению врага».

Булгаков особо подчеркнул значение Железнодорожных войск в годы Великой Отечественной войны, когда ими были «наиболее ярко проявлены величайший патриотизм и верность военной Присяге, отвага и самоотверженность, ставшие главными составляющими морального духа победителей».

Также была отмечена важная повседневная деятельность военных железнодорожников и в мирное время — как в системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил России, так и при выполнении других задач в интересах страны.

Напомним, что Железнодорожные войска РФ участвовали в строительстве в России многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.