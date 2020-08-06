Богота, 6 августа 2020, 02:49 — REGNUM 345 714 случаев заражения SARS-CoV-2 подтверждено в Колумбии с начала пандемии, включая за последние сутки — 10 735, сообщается на странице в Twitter колумбийского министерства здравоохранения.
Также за истекшие 24 часа в стране было подтверждено 345 летальных исходов при COVID-19. Всего от последствий данного заболевания в Колумбии умерло 11 624 пациента. Еще 186 317 человек излечились.
Также в республике было исследовано 1 761 772 образца анализа на SARS-CoV-2.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа у бывшего колумбийского президента Альваро Урибе выявили коронавирусную инфекцию.
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