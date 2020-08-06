Красноярск, , 02:22 — REGNUM В четверг, 6 августа, в Красноярске будет облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +18… +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +12 °C.

Ночью с 6 на 7 августа ожидается до +15 °C.

Скорость северо-восточного (северо-западного) ветра 4−9 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В пятницу, 7 августа, в Красноярске до +22 °C днём и до +16 °C ночью. Дождь.

В субботу, 8 августа, в Красноярске ожидается до +25 °C днём. Ночью до +16 °C. Дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 6 августа в Туруханском и Эвенкийском муниципальных районах Красноярского края, а также в центральных и южных районах края местами ожидаются грозы.