Стокгольм, , 01:57 — REGNUM 4 августа в столице Ливана, прогремел мощный взрыв. Погибло более ста человек, тысячи людей были ранены, повреждены многие здания возле зоны морского порта, где, по информации властей, взорвались более двух тонн аммиачной селитры. По словам министра иностранных дел Швеции Анны Линде, здание посольства Швеции в Бейруте повреждено «на удивление» незначительно, граждан Швеции среди пострадавших нет. Об этом 5 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

«Наши сотрудники на месте обзванивали больницы и собирали информацию. Пока что шведы, похоже, не пострадали», — заявила Линде.

В настоящее время посольство Швеции в Бейруте работает в режиме кризисного реагирования, связываясь с больницами и регистрируя любое появление информации обо всех граждан Швеции, которые могли пострадать во время взрыва. По данным министерства иностранных дел Швеции, которое поддерживает регулярные контакты со своим посольством в Ливане, в настоящее время информации о раненых, пропавших без вести или убитых граждан Швеции не поступало.

На данный момент порядка 600 граждан Швеции сообщили, что находятся в Ливане. По оценкам посольства Швеции цифра может достигать 3 000 человек.