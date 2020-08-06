Скопье, , 01:58 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 5 августа сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 830 человек было выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 113 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 11 289 случаев заражения, 511 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Шесть пациентов скончались за последние сутки. 7221 пациент уже здоров. Лечение проходят 3557 пациентов.

В ожидании новой волны эпидемии власти готовят открытие 16 коронавирусных госпиталей. Ожидается, что в ближайшее время на помощь македонцам прибудут команды врачей из Швеции, Словении и Германии.

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