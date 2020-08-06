Сантьяго, , 01:17 — REGNUM В Чили за минувшие сутки выявили 1781 случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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У 1216 новых пациентов наблюдаются симптомы заболевания коронавирусной инфекцией, еще у 482 болезнь протекает бессимптомно. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Чили достигло 364 723.

Также за 5 июля в стране скончались 47 человек от болезней, вызванных SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Чили жертвами осложнений COVID-19 стали 9792 пациента.

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