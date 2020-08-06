Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Сроки выдачи результатов анализов на коронавирус SARS-CoV-2 пациентам в США крайне велики и это неприемлемо, заявил глава американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в интервью телеканалу CNN.

По его словам, наиболее подходящий вариант — 10 минут. Фаучи отметил, что неоправданно долгий интервал времени для ознакомления с итогами анализов исключает причину, из-за которой их сдают.

Главный инфекционист подчеркнул, что властям США придется это исправить.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа американский президент Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии в США было проведено около 60 млн тестов на коронавирус.

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