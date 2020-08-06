Дамаск, , 00:47 — REGNUM Ракетному обстрелу подверглась незаконная военная база США в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны, 5 августа сообщает газета Al-Watan.

Объект находится в городе аш-Шаддади. Ни одна из группировок, находящихся в Сирии, пока на себя не взяла на себя ответственность за инцидент. Данных о пострадавших и разрушения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Сирии скончался американский военнослужащий. Отмечается, что его гибель не была «контактом с противником».

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