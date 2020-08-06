Салехард, , 00:31 — REGNUM На мысе Марре-Сале на полуострове Ямал военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) собрали около 450 тонн металлолома. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России

«Силами созданной группировки продолжаем выполнять мероприятия по очистке арктической зоны на мысе Марре-Сале на полуострове Ямал. Собрано почти 443 тонны металлолома, что составляет 66% от плана в 676 тонн. Работы завершим до 15 сентября», — приводит пресс-служба слова командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Отмечается, что к настоящему моменту на мысе уже очищено два гектара территории. Одним из основных этапов проводимой сейчас работы стала утилизация старого трубопровода бывшего склада горюче-смазочных материалов. Военнослужащие осуществляют погрузку и доставку металлолома к месту сбора и его складирование для последующей отправки на большую землю.

Напомним, что всего силами военнослужащих экологического взвода, в составе 32 человека и 23 единицы техники, на мысе Марре-Сале за сезон 2020 года планируется убрать 676 тонн мусора, очистив территорию в четыре гектара. Личный состав подразделения проживает в оборудованном всем необходимым полевом автономном лагере, обеспечен специальными зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью.

Как сообщало ИА REGNUM, два жилых модуля для обустройства на мысе Марре-Сале на Ямале будущего арктического научно-исследовательского стационара доставили военные вертолёты Центрального военного округа. В исследованиях, которые планируется организовать на мысе, будут задействованы ученые Российской академии наук и Научного центра изучения Арктики.

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