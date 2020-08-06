Рамалла , , 00:17 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки выявили 353 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба палестинского министерства здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на Палестинской территории достигло 16 981. Также за 5 августа в стране скончались пять пациентов от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в Палестине умерли 92 человека от осложнений COVID-19.

К настоящему времени уже выздоровели 8128 пациентов, их выписали из медицинских учреждений страны. Еще 8761 случай COVID-19 является активным.

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