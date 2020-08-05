Кейптаун, , 23:56 — REGNUM Жертвами COVID-19 в Южно-Африканской республике за сутки стали 414 человек, всего с начала эпидемии погибли 9298 человек, 5 августа сообщает Министерство здравоохранения ЮАР.

Согласно отчету, за сутки в ЮАР выявлено 8559 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заболевания составляет 529 877.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в ЮАР является самым большим среди всех стран Африки. На всем континенте выявлен уже почти миллион случаев COVID-19.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 200 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2