Париж, , 23:45 — REGNUM За сутки во Франции подтверждено 1695 случаев коронавирусной инфекции, что соответствует уровню заболеваемости конца мая, 5 августа сообщает Agence France-Presse.

Версаль Марина Захарова © ИА REGNUM

С начала августа среднесуточное число случаев COVID-19 во Франции составляет 1222. Это почти в три раза больше среднего показателя июня, 435 случаев в сутки, но меньше среднесуточного числа выявляемых случаев заболевания в апреле, 2585.

Согласно отчету Минздрава Франции, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 194 029, погибли от болезни 30 305 человек.

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