Москва, , 23:06 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается 5 августа в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«В Москве скончались 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в Москве выявлено около 245 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 687 — за последние сутки. Скончались 4534 пациента с COVID-19, почти 185 тысяч человек излечились и были выписаны из больниц.