Москва, , 22:55 — REGNUM Предложение Министерства финансов РФ сократить расходы бюджета на образование и здравоохранение принесут российской экономике вред. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

«Предложение Министерства финансов сократить расходы на образование и здравоохранение можно назвать только вредительским», — сказал Колташов.

Однако данные действия логичны для чиновников либеральной экономической школы, которые и работают в Минфине, полагает экономист.

«И Силуанов, и его команда в министерстве в принципе органичны с этим предложением. Оно выглядит целостным для этих людей», — сказал Колташов.

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