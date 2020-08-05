Москва, , 22:01 — REGNUM Масочный режим и другие ограничительные меры, введённые из-за эпидемии коронавируса, могут действовать в Москве ещё несколько месяцев. Об этом заявил 5 августа мэр столицы Сергей Собянин.

«О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы», — приводятся слова мэра в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Напомним, накануне в оперштабе сообщили, что в Москве уже более 42 тысяч пассажиров общественного транспорта оштрафованы за нарушение масочного режима, действующего в столице с 12 мая.

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