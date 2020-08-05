Москва, , 21:39 — REGNUM Угроза уничтожения интернета как глобальной сети возникает из-за действий Вашингтона против китайского приложения TikTok, заявил 5 августа основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Комментируя конфликт между США и Китаем из-за TikTok, основатель Telegram отметил, что китайские власти отчасти сами являются причиной сложившейся ситуации, поскольку в КНР американские приложения запрещены.

«Однако действия США против TikTok создают опасный прецедент, который может в конечном счёте уничтожить интернет как действительно глобальную сеть (или того, что от неё осталось)».

Дуров добавил, что Штаты взяли на вооружение «вымогательскую тактику, которой ранее пользовались только авторитарные режимы», и ситуация с TikTok, если победит американская сторона, легитимирует такой подход.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 3 августа заявил, что американский сегмент TikTok до 15 сентября 2020 г. должен быть куплен какой-либо из корпораций США, например Microsoft.

В противном случае китайское приложение в США запретят. Это делается, как отметил президент Штатов, в целях обеспечения национальной безопасности.

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