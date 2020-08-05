Женева, Швейцария, , 21:29 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 206 709 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных увеличилось до 18 354 342. Об этом сообщает 5 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По её данным, за сутки в мире скончались ещё 5116 пациентов с коронавирусом, общее количество случаев летального исхода от заболевания достигло 696 147.

Напомним, днём ранее в ВОЗ сообщали о 219 862 новых случаях заражения коронавирусом и 4278 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.

Лидерство среди стран по распространению инфекции по-прежнему занимают США, Бразилия, Индия и Россия.