Санкт-Петербург, , 21:42 — REGNUM Еще несколько медицинских стационаров Санкт-Петербурга, переориентированных в пандемию на лечение коронавирусной инфекции, готовятся вернуться к работе по своим профильным направлениям. Об этом заявил 5 августа курирующий городское здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Мариинская больница Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее вернулись к штатной работе Мариинская больница, клиническая больница Святителя Луки, городская больница №2 и больница имени Семашко, а также детская городская больница Святой Ольги.

«В перспективе мы планируем также, чтобы перешли к основной работе Александровская больница и Госпиталь ветеранов войн», — сказал Эргашев.

Эти два медучреждения были одними из первых, кто начал принимать больных с COVID-19, кроме того, Госпиталь ветеранов войн курировал работу временного стационара в выставочном комплексе «Ленэкспо».

По словам вице-губернатора Эргашева, еженедельно примерно на 15% уменьшается количество больных с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Сейчас такими больными занято менее шести тысяч коек, а на пике пандемии для COVID-пациентов было развернуто более 11 тыс. коек.

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Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге улучшилась, а количество госпитализированных снизилось, в настоящее время таких пациентов по-прежнему принимают 13 городских больниц и шесть клиник федерального подчинения. При этом из 320 реанимационных коек занята только половина.

В ближайшее время несколько федеральных стационаров вернутся к обычной своей работе по профильным направлениям и возобновят плановый приём пациентов.

Борьбой с коронавирусом заняты около шести тысяч петербургских медиков, в том числе около 1,5 тысячи врачей, около 3,5 тысячи средних медицинских работников и 1,5 тысячи младшего медперсонала.

Как сообщало ИА REGNUM, за 4 августа в Петербурге выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 32 259 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2102 человека. Выздоровели на сегодня 23 749 человек.

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