Пермь, , 20:31 — REGNUM В Пермском крае возобновлена плановая госпитализация детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Соответствующее постановление подписал краевой главный санитарный врач. Также, согласно документу, снова разрешается проводить реабилитацию граждан в возрасте до 17 лет в условиях дневного стационара.

Отметим, ранее Роспотребнадзор разрешил проводить в Прикамье медосмотры спортсменов сборных команд, а также медицинские профосмотры детей с целью оформления в детсады. Кроме того, в регионе частично снят режим самоизоляции.