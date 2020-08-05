Москва, 5 августа 2020, 19:25 — REGNUM Фотографию последствий взрыва в порту столицы Ливана опубликовал 5 августа Роскосмос в Twitter.

Снимок, как отмечается, был сделан спутником дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

https://twitter.com/roscosmos/status/1291023063404994560

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, порт Бейрута практически полностью разрушен двумя взрывами, прогремевшими вечером 4 августа на складе с аммиачной селитрой.

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