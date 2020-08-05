Рим, , 19:20 — REGNUM По данным на вечер среды, 5 августа, в Италии умерли 35 181 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 10 (днем ранее — на 5), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Вывешенный из окна флаг с надписью «Andrà tutto bene» (все будет хорошо). Март 2020 (сс) Pietro Luca Cassarinp

Выздоровели 200 976 человек, за день этот показатель увеличился на 210 (днем ранее — на 177).

Число подтвержденных носителей выросло на 384 (днем ранее — на 190). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 248 803. В настоящее время заражены 12 646 человек — на 164 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт третий день подряд.