Бейрут, 5 августа 2020, 19:12 — REGNUM Режим ЧП официально введён в ливанской столице сроком на полмесяца, сообщил 5 августа журналистам министр информации Ливана Маналь Абдель Самад.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в порту Бейрута 4 августа произошёл взрыв на складе аммиачной селитры, в результате которого погибли 135 человек, тысячи пострадали.
Ливанский президент Мишель Аун инициировал введение в столице страны режима ЧП.
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