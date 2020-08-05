Бейрут, , 19:12 — REGNUM Режим ЧП официально введён в ливанской столице сроком на полмесяца, сообщил 5 августа журналистам министр информации Ливана Маналь Абдель Самад.

Самад «Мы согласились с заявлением Высшего совета обороны, особенно относительно объявления Бейрута городом, подвергшимся бедствию».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в порту Бейрута 4 августа произошёл взрыв на складе аммиачной селитры, в результате которого погибли 135 человек, тысячи пострадали.

Ливанский президент Мишель Аун инициировал введение в столице страны режима ЧП.

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