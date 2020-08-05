Москва, , 18:55 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») просит главу Минобрнауки Валерия Фалькова проводить бесплатное тестирование на коронавирус для студентов перед началом учебного года.

«По просьбе Молодежного парламента при Государственной думе направил запрос министру науки и высшего образования Валерию Николаевичу Фалькову с просьбой проводить тестирование студентов на коронавирус перед началом нового учебного года бесплатно», — отметил Толстой в Facebook.

Он обратил внимание на то, что разной сложности тесты на COVID-19 стоят от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей.

На реализацию мер парламентарий предложил направить средства федерального бюджета или Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагается, что новый учебный год начнется традиционно, в офлайн формате.