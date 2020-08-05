Санкт-Петербург, , 18:50 — REGNUM В Петербурге рухнул очередной балкон в центре города. На этот раз пострадал памятник архитектуры, доходный дом Иоффа на Загородном проспекте, 24. Там проживал прославленный врач Сергей Боткин.

Балкон упал около 15:00, среди пострадавших — только автомобили, бетонную плиту с верхних этажей задержал балкон этажом ниже.

На место пришлось выезжать сотрудникам ГУ МЧС по Петербургу. Теперь им предстоит спустить плиту вниз. Работы еще не завершены.

Доходный дом Иоффа, также известный как дом Королевой, был построен по проекту архитектора Пеля в середине XIX века и является образчиком неоклассицизма.

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Заметим, это уже не первый раз в 2020 году, когда в Петербурге на головы людям падают балконы старинных зданий. Так, в мае в том же Центральном районе на Кирочной улице, 20, обрушились сразу четыре балкона. Прокуратура начала проверку по этому факту, а остальные балконы на здании было решено срезать, чтобы избежать человеческих жертв.

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