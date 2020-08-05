Тюмень, 5 августа 2020, 18:43 — REGNUM В Тюменской области впервые за историю сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускник сдал все три дисциплины на 300 баллов. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки.
В Тюмени максимальные 100 баллов по физике, математике и информатике набрал ученик гимназии №21 Андрей Левченко.
Как отмечает учитель трижды 100-бальника Галина Сердитова, выдающийся выпускник всегда был любознательным ребёнком и опережал сверстников в учёбе.
Отмечается, что Андрей Левченко сдал русский язык на 98 баллов, английский — на 87.