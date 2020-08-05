Рим, , 18:40 — REGNUM В новом учебном году министерство образования Италии заключит трудовые договоры с 50 тысячами новых сотрудников, заявила в среду, 5 августа, глава ведомства Лючия Адзолина.

Речь идет, в том числе, о 40 тысячах преподавателей, прежде всего — для младшей школы. Сумма дополнительных расходов составит чуть меньше 1 млрд евро.

Одна из причин дополнительного найма — желание министерства сократить численность классов, чтобы тем самым минимизировать опасность новых заражений коронавирусом.