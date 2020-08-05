Тавда, Свердловская область, , 18:04 — REGNUM Недавно разрушившийся памятник Ленину в посёлке Азанка не подлежит восстановлению, заявил глава поселения Александр Ермаченко корреспонденту ИА REGNUM.

Памятник Ленину © ИА Красная Весна

По словам Ермаченко, объект разрушился от старости, за ним осуществлялся неправильный уход. Памятник был сделан ещё в 1950-х годах и находился в ведении отдела культуры Тавдинского ГО.

«Его практически не восстановить», — сказал руководитель.

Глава посёлка подчеркнул, что не будет против, если на месте разрушенного памятника Ленину установят другой, обновленный памятник вождю СССР. «Пожалуйста, без разговоров», — отметил Ермаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Тавдинской гордумы Виктор Никулин заявил, что памятник Ленину в посёлке обезобразили ещё несколько месяцев назад, но власти якобы не обратили на это внимание. Впрочем, глава поселения с этим не согласен: по его словам, он сразу вызвал полицейских, как только узнал об инциденте.

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