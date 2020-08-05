Бейрут, 5 августа 2020, 17:38 — REGNUM Число погибших в результате взрыва и его последствий в столице Ливана достигло 113, передаёт 5 августа Al Mayadeen.
Такие сведения поступили от ливанского министра здравоохранения Хамада Хасана.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в порту Бейрута произошёл вечером накануне, 4 августа. Взорвался склад с аммиачной селитрой (2,7 т).
Число пострадавших измеряется тысячами. Многие завалы на месте обрушившихся домов ещё не разобраны.
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