Симферополь, , 17:29 — REGNUM В Крыму в августе запускают систему формирования спецпредложений для туристов «Фортуна» — она объединит работающие легально гостевые дома, а также частные мини-отели. В минкурортов Крыма уверены, что внедрение этой системы позволит приобретать туристам туры со скидкой до 90% — снять номер можно будет по цене от 300 рублей в сутки.

Дмитрий Налбандян. Крым

По информации министерства курортов и туризма Республики Крым, система будет предлагать услуги мест размещения, участвующих в системе, как единый объект.

«Согласно условиям программы, гость при бронировании выбирает регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность тура и дату вылета, а конкретный гостевой дом узнает после подтверждения своей поездки», — цитирует представителя министерства ТАСС.

Благодаря участию в системе, уверены в ведомстве, мини-отели и гостевые дома с фондом до 40 номеров смогут рассчитывать на фактически полную загрузку не только в высокий сезон, но и в течение практически всего года, что позволит бизнесу чувствовать себя более уверенно.

Как сообщало ИА REGNUM, за июль в Крыму уже отдохнули около 1,5 млн туристов, уровень бронирования отелей на август составил около 90%. Отметим, что ранее глава Крыма Сергей Аксёнов дал поручение освободить места размещения от проверок, чтобы бизнес мог заработать в высокий сезон.