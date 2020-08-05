Курск, 5 августа 2020, 17:32 — REGNUM Специалисты московского Научно-исследовательского института автомобильного транспорта представили первые наработки новой маршрутной сети Курска и Курской области, сообщили 5 августа в пресс-службе администрации региона. Отдельное внимание уделят курским трамваям.
Специальная комиссия в конце августа — сентябре 2020 года приступит к сбору данных о транспортных и пассажирских потоках в Курске. Эксперты представят возможные варианты разгрузки центральных улиц. Рабочую группу попросили также оценить перспективы сохранения и развития трамвайного сообщения и предоставить точные расчёты и экономическое обоснование для каждого из предлагаемых вариантов. Предложения экспертов направят на общественные слушания.
Разработка документов транспортного планирования ведётся в рамках государственного контракта с апреля 2020 года. Завершить работы планируют до конца 2020 года.