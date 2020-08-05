Курск, , 17:32 — REGNUM Специалисты московского Научно-исследовательского института автомобильного транспорта представили первые наработки новой маршрутной сети Курска и Курской области, сообщили 5 августа в пресс-службе администрации региона. Отдельное внимание уделят курским трамваям.

Трамвай. Курск Jared46

Специальная комиссия в конце августа — сентябре 2020 года приступит к сбору данных о транспортных и пассажирских потоках в Курске. Эксперты представят возможные варианты разгрузки центральных улиц. Рабочую группу попросили также оценить перспективы сохранения и развития трамвайного сообщения и предоставить точные расчёты и экономическое обоснование для каждого из предлагаемых вариантов. Предложения экспертов направят на общественные слушания.

«Мы стремимся к тому, чтобы транспортные средства соответствовали в первую очередь критериям безопасности дорожного движения, а также были комфортными для пассажиров. Приоритет отдаётся низкопольным автобусам большой вместимости и электротранспорту», — отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимир Муравьев.

Разработка документов транспортного планирования ведётся в рамках государственного контракта с апреля 2020 года. Завершить работы планируют до конца 2020 года.