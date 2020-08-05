Киев, , 17:19 — REGNUM В Харькове областная взрослая инфекционная больница уже переполнена пациентами — в настоящий момент там на лечении находятся 240 больных.

Об этом сообщил на брифинге сегодня, 5 августа, и.о. директора департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Геннадий Бондарчук.

Он подтвердил, что за последние сутки в Харьковской области было выявлено 145 случаев COVID-19, что является одним из наибольших показателей по стране, 36 больных были госпитализированы.

«За вчера в области проведено 1959 исследований на COVID-19. Учитывая увеличение количества исследований, у нас большее количество положительных тестов, чем на прошлой неделе», — заявил чиновник.

Учитывая такую загруженность учреждения, следующих больных будет принимать детская больница, которая находится рядом. Там, по словам Бондарчука, могут размещаться 150 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что в последние дни в приграничной с Россией Харьковской области Украины резко обострилась ситуация с коронавирусом. Ранее сегодня на брифинге об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Чиновник отметил, что в непосредственно в Харькове «очень напряженная ситуация», и попросил обратить на это внимание местные власти.