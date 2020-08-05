Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса в 2020 году приемная кампания в высшие учебные заведения началась на три недели позже обычного. Однако уже сейчас петербургские специалисты высшего образования заметили, что в этом году состав и качество абитуриентов отличаются от того, что было до эпохи коронавируса.

Университетская набережная в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Приемная кампания

По словам председателя Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области, ректора Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологии и дизайна» Алексея Демидова, полноценное представление о пройденной приемной кампании вузы будут получат только после 18 августа, но уже сейчас можно отметить некоторые особенности.

Так, две трети — 62% — подавших документы на прием в 2020 году — девушки, юношей всего 38%. Заявлений от победителей и призеров различных олимпиад подано меньше, чем в прошлом году. А назвать точное количество абитуриентов в этом году сложнее, поскольку зачисления первой и второй волны выпадают на конец августа — 24 и 26 числа.

«У ректоров есть основание думать, что к концу августа цифры поданных заявлений и подлинников (документов) будут не меньше, а в некоторых случаях не больше, чем в прошлом году, — пояснил Демидов. — Этот год будет не хуже, а по отдельным направлениям лучше».

В свою очередь ректор Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета (СПХФУ) Игорь Наркевич считает, что в 2020 году приемная кампания укладывается в рамки предыдущих лет, несмотря на определенные изменения, которые внесла пандемия. Так, в его вуз поступило в два раза больше заявлений за счет расширения круга абитуриентов.

«Существенно увеличилась география абитуриентов, как на программы бакалавриата и специалитета, так магистратуры и ординатуры. К традиционным Северо-Западному и Центральному федеральным округам, Краснодарскому краю и Башкирии добавились Урал, Сибирь и ряд других регионов, — уточнил Наркевич. — Приемная кампания проходит в спокойном режиме».

Помимо этого, в вузе отмечают рост числа заявлений от иностранных граждан. Это связано с тем, что сейчас можно подавать документы без посещения страны, дистанционно и предоставлять все необходимые документы в течение первого года обучения.

«Мы ожидаем около 100−150 иностранных граждан из стран дальнего зарубежья и около 50−100 граждан государств, входящих в ЕврАзЭс, СНГ и, прежде всего, из Узбекистана, — отметил ректор. — В случае, если границы между Россией и другими странами открыты не будут, мы для них начнем дистанционное обучение».

Бюджетные места

В этом году в вузах Санкт-Петербурга «разыгрывается» 28,2 тысяч бюджетных мест, что на 962 места больше, чем в 2019 году. В целом, по словам ученого секретаря Совета по координации поступления в вузы Петербурга, заместителя ответственного секретаря приемной комиссии Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Николая Вешева, в Петербурге в последние годы было около 27−28 тысяч бюджетных мест, что не сильно отличается от показателей текущего периода.

«В этом году у многих приемных комиссий возникал вопрос, будут ли дети пользоваться возможностью подать документы, не дожидаясь результатов ЕГЭ, или нет. Оказалось, что многие абитуриенты решили все же их дождаться и, в зависимости от результатов, подавали документы, — пояснил Вешев. — На конец июля заявлений подано 218 тысяч, год назад было 484 тысяч заявлений к этому моменту».

На бюджетные места в этом году подана 161 тысяча заявлений, в то время как в 2019 году было 374 тысячи.

«Получается, что в этом году средний конкурс по Петербургу — 5,74; в прошлом году на эту же дату — 13,83 при том, что это была окончательная цифра. В этом году ожидается, что к 18 августа мы получим более высокую цифру. Многие дети в этом году пользуются возможностью подать документы во все пять вузов, а не в два-три как раньше», — резюмировал специалист.

Кроме того, по сложившейся традиции в последние годы растет число иногородних абитуриентов, поступающих в петербургские вузы. Если в прошлом году было 69% поступающих из других субъектов России, то в этом году — 71%.

По предварительным данным, среди вузов гуманитарного направления самый высокий конкурс отмечается в Санкт-Петербургском филиале Российского университета правосудия — около 25 человек на место (более 50 человек на место в 2019 году); среди медицинских университетов лидирует Первый медицинский университет им. Павлова — более восьми человек на место (более 14 в 2019 году); среди технических вузов впереди ГУАП — 6,5 человек на место (более 21 человека на место в 2019 году).

В свою очередь Игорь Наркевич отметил, что в этом году в СПХФУ на бюджетные места планируют набрать на программы бакалавриата: «химия» — 16 человек, «химическая технология» — 94 человека, «биотехнология» — 45 человек, а на специалитет по направлению «фармация» (провизор) — 130 человек. Столько же планируют набрать на обучение за счет средств физических и юридических лиц.

Проректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), ответственный секретарь приемной комиссии Сергей Микадзе в свою очередь указал, что в этом году сезон поступлений проходит психологически легче. Это связано с тем, что члены приемной комиссии и абитуриенты не имеют возможности лично общаться друг с другом. Пропавшая эмоциональная составляющая успокоила обстановку в стенах вузов и, как признался Микадзе, стала напоминать «тихую охоту» в сезон сбора грибов.

«Идет работа, только слышны звуки клавиатуры, потому что идет обработка тех материалов, которые присылают нам абитуриенты. Если раньше мы в 18:00 часов закрывали комиссию и уходили, и знали, что на утро к нам придет новая партия абитуриентов, сейчас за ночь нам набросали тысячу заявлений от абитуриентов, и их все надо обработать», — рассказал проректор «Финэка».

Среди трудностей, с которыми столкнулся этот вуз — не все абитуриенты могут подать документы и пройти онлайн-собеседования из-за отсутствия стабильного интернета и мобильных устройств. Несмотря на это, в вузе рассчитывают, что после 18 августа абитуриентов будет либо столько же, сколько было в прошлом — восемь тысяч, либо больше. Кроме того, в этом году ожидают большой набор контрактников — более тысячи учащихся.

Учебный год

Согласно распоряжению федеральных властей, формат начала учебного года в 2020 году в каждом регионе будет определяться в зависимости от эпидемиологической обстановки. Какую-то конкретику на этот счет петербургские вузы будут иметь к 26 августа. Однако уже сейчас часть из них сообщает, что 1 сентября состоится в очной форме, но не для всех.

Например, в СПбГЭУ, по предварительной информации, в аудитории смогут прийти только первокурсники, остальные курсы — со второго по пятый — продолжат обучаться в дистанционном формате. Преподаватели старше 65 лет также будут работать удаленно.

В Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ) обучение начнется 1 сентября в очном режиме для всех, но с соблюдением всех предписанных Роспотребнадзором мер. Однако в вузе пока не понимают, как будут проходить уроки фехтования, пения и танца, если маски и дистанция будут мешать. Сейчас над этим вопросом думают в Минкульте, которому подчинен вуз.

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова учебный год также начнется 1 сентября в очной форме, но преподаватели в возрасте 65+ будут вести занятия дистанционно. Также удаленный режим будет организован для студентов-иностранцев, которые не смогут пересечь границы в связи с установленными ограничениями из-за пандемии.

«Для этого есть все необходимые условия и отработанные технологии», — пояснил ответственный секретарь приемной комиссии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Кукаев.

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