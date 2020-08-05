Москва, , 17:07 — REGNUM Первый самолёт МЧС России с аэромобильным госпиталем отряда «Центроспас» и оперативной группой отправился в Бейрут, где накануне произошёл мощный взрыв. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, транспортный самолёт Ил-76 вылетел с подмосковного аэродрома «Жуковский».

В МЧС отметили, что мобильный госпиталь оснащён реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, а также лабораторией крови. Госпиталь рассчитан на 50 мест и может функционировать в автономном режиме две недели. Приступить к оказанию медицинской помощи специалисты смогут уже в течение часа после приземления.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что в столицу Ливана в рамках гуманитарной акции будет отправлено пять самолётов для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва.

Ожидается, что ещё четыре самолёта МЧС с российской помощью отправятся в Бейрут в ближайшие сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС РФ направит в Бейрут мобильный госпиталь после взрыва в порту